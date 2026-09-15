Son Mühür/Merve Turan- Uzun bir yaz tatilinin ardından ders zili çaldı ve milyonlarca öğrenci ve öğretmen okulun yolunu tuttu. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve öğretmenler için okul heyecanı yaşanırken, velilerin masraf telaşı da yeniden gündeme geldi. Özel okulların yanına yaklaşılmadığı bu dönemde devlet okuluna giden bir öğrencinin en temel malzemelerini kalem kalem ele alındığındaki tutar dudak uçuklattı.

Peki bir öğrencinin okula başlayabilmesi için en temel ihtiyaçları ne kadar tutuyor?

Okul çantası, beslenme çantası ve matara derken masraf daha alışverişin başında yükseliyor. Orta segment ürünler üzerinden bakıldığında bir okul çantasının fiyatı ortalama 1.300 TL civarında. Beslenme çantası için yaklaşık 600 TL, bir matara için ise ortalama 600 TL ayırmak gerekiyor. Şimdi çantayı aldık. Peki içini nasıl dolduracağız?

Kırtasiye alışverişi de cep yakıyor

Sırada kırtasiye listesinin en önemli kalemlerinden biri var. Defterler, kurşun kalemler, tükenmez kalemler, silgi, kalemtıraş, fosforlu kalem, kuru boya, pastel boya, sulu boya, keçeli kalem, cetvel seti, makas ve yapıştırıcı gibi temel ürünler de sepete eklendiğinde masraf giderek büyüyor. Sadece temel kırtasiye ürünleri için yaklaşık 2 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. O da tabii ki bu fiyata alınan ürünleri çocuklar beğenirse.

Sadece temel ihtiyaçlar 5 bin TL'ye dayanıyor

Tüm bu en temel ihtiyaç listesi bile yaklaşık olarak 4 bin 500- 5 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yalnız altının çizilmesi gereken bir şey daha var. Bu hesaplamanın içerisinde okul forması, ayakkabı, servis ücreti, yemek ve yardımcı kaynak kitaplar bulunmuyor. Yani bu alışverişle öğrenci yine okul kapısının önünden giremiyor.