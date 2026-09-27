Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası kutlamaları doğrultusunda Dikili Devlet Hastanesi’nde geniş kapsamlı bir yangın ve arama-kurtarma tatbikatı yapıldı.

Saha şartlarına uygun olarak planlanan çalışmada; yangına ilk müdahale, duman tahliyesi ve bina tahliye süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Hastanenin ikinci katında yangın

Tatbikat gereği hastanenin ikinci katındaki bir hasta odasında, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler sebebiyle koridorları yoğun duman kaplarken, odada mahsur kalan bir hasta yakını itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerine sevk edilen arazöz, kurtarma ve AKS ekipleri yangına binanın hem içinden hem de dışından müdahale etti.

İçeride biriken duman tahliye edilirken, olası acil durumlar için bina önünde atlama yatağı açıldı.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Tatbikat çerçevesinde dumandan etkilenen iki hasta, bir hasta yakını ve bir hastane personeli güvenli alana tahliye edildi.

Çatıdan dikey inişle Türk Bayrağı çıldı

Tatbikatın son bölümünde iki itfaiye personeli, hastane çatısından dikey iniş yaparak Türk Bayrağı açtı.

Saha uygulamasının ardından hastane personeline yangın sırasında yapılması gerekenler ve doğru tahliye yöntemleri hakkında uygulamalı eğitim verildi.