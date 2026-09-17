Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olimpik branşlarda yetiştirdiği sporcularla başarıdan başarıya koşuyor. İzmir BBSK, sporun farklı disiplinlerine önem verirken milli sporcularla göz kamaştırıyor. 11-13 Eylül tarihlerinde Sırbistan’ın Niş kentinde düzenlenen Multi Taekwondo Avrupa Oyunları’nda Kaan Yelaldı 54 kiloda, gençler kategorisinde Eda Yelaldı ise 42 kiloda altın madalya kazanırken, büyük kadınlar 46 kiloda mücadele eden Zehra Gürbüz bronz madalyanın sahibi olmuştu. Kaan Yelaldı ve Zehra Gürbüz, elde ettikleri derecelerle aralık ayında Hırvatistan’da düzenlenecek U21 Ümitler Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmıştı.

“İzmirli sporculardan Başkan Alptekin’e ziyaret”

İzmir BBSK’da Başkan Berkhan Alptekin ile gerçekleştirilen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yöneticileri ve antrenörler de katıldı. Alptekin, uluslararası organizasyonda derece elde eden üç sporcuyu tebrik ederek kulüp sporcularının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Alptekin, sporculara çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Alptekin, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.