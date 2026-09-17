Teknik patron Vincenzo Italiano, zorlu randevu öncesi düzenlediği basın toplantısında kadrodaki belirsizliklere ışık tuttu. Beşiktaş Marsilya maçı kadrosu içindeki eksikler taktik kurguyu doğrudan etkilerken hücum hattında hangi isimlerin sahaya çıkacağı netlik kazandı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak 90 dakika öncesinde tribünler tek yürek haline gelirken, gözler sakatlıkları bulunan yıldız isimlerin durumuna çevrildi. Fransız temsilcisini eli boş göndermek isteyen kara kartal, güçlü taraftar desteğini arkasına alarak sahaya galibiyet parolasıyla ayak basıyor.

Beşiktaş Marsilya maçında kimler eksik ve oynamıyor?

Beşiktaş'ta tendon ağrısı nükseden Belçikalı hücumcu Leandro Trossard kadroda bulunmuyor ve Marsilya karşısında kesin olarak forma giyemiyor.

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano, tecrübeli kanat oyuncusunun ayağındaki zorlanmanın sürdüğünü ve oyuncuyu lig mücadelesini düşünerek riske etmeyeceklerini resmen açıkladı. Ayak parmağından darbe alan kaptan Orkun Kökçü ise son idmanda takımla hafif tempolu çalıştı; milli futbolcunun ilk 11 başlayıp başlamayacağı maç saatindeki son kontrollerle netleşecek.

Nefesler tutuldu.

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Dusan Vlahovic Marsilya maçında sahaya çıkıyor mu?

Süper Lig'de gördüğü kart cezasını lig maçında çeken Dusan Vlahovic, cezasının Avrupa kupalarını bağlamaması sayesinde Marsilya karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor.

Sırp santrforun takıma dönüşü hücum hattına büyük bir moral aşılarken teknik heyet ileri uçtaki baskı planını golcü oyuncunun etrafında şekillendiriyor. Taktik provalarda hırslı görüntüsüyle teknik heyetten tam not alan yıldız isim, rakip stoperlerin dengesini bozacak en büyük hücum silahı hüviyetini taşıyor.

Hedef mutlak galibiyet.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda hangi isimler bulunuyor?

Siyah-beyazlıların UEFA'ya sunduğu A listede forvet rotasyonunu Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku ve genç yetenek Semih Kılıçsoy tamamlıyor. Orta saha merkezinde Wilfred Ndidi ile Salih Özcan ikilisi savunma emniyetini üstlenirken, kalede Alexander Nübel güven tazeleyip eldivenleri teslim alıyor.

Kartal hata istemiyor.

Defans tandemini Emmanuel Agbadou ile Tiago Djalo ikilisine emanet eden İtalyan teknik adam, beklerde Kassoum Ouattara ve Amir Murillo ikilisini sahaya sürüyor. Kanatlarda Vaclav Cerny ve Junior Olaitan ile dikine oynamayı hedefleyen Beşiktaş, erken bulacağı bir golle Fransız rakibinin direncini kırmayı amaçlıyor.