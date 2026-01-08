Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’na otobüs hediye etmesi Hakkari’de sevinçle karşılandı. Spor tesislerinde düzenlenen törende kurban kesildi, dualar okundu ve futbolcular soğuk havaya rağmen halay çekti.
Otobüs hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde yer alan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’na takım otobüsü hediye etti. Otobüs, kulüp yetkilileri tarafından teslim alınırken, spor tesislerinin bahçesinde bir tören düzenlendi.
Kurban kesip dua ettiler
Törende kurban kesildi ve dualar okundu. Futbolcular, Kaymakam Mustafa Akın ve törene katılanlarla birlikte halay çekerek sevinçlerini paylaştı. Hava sıcaklığının -3 dereceye düştüğü sırada gerçekleşen kutlama, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen, törende yaptığı konuşmada Erdoğan’a desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti:
"Takımımız için önemli bir kazanım olan yeni otobüsümüzün açılışı vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Bizim en kıymetli destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri sayesinde bir takım otobüsümüz oldu. Çok mutluyuz"
Şehir turu yapıldı
Konuşmaların ardından katılımcılar ve sporcular, yeni takım otobüsüyle şehir turu yaptı. Törene Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı kurum amirleri de katıldı. Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nın, TFF Kadınlar 1. Ligi’ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselmesinin ardından, Erdoğan tarafından 27 Ağustos 2025’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildiği de hatırlatıldı.