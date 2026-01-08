Törende kurban kesildi ve dualar okundu. Futbolcular, Kaymakam Mustafa Akın ve törene katılanlarla birlikte halay çekerek sevinçlerini paylaştı. Hava sıcaklığının -3 dereceye düştüğü sırada gerçekleşen kutlama, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen, törende yaptığı konuşmada Erdoğan’a desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti:

"Takımımız için önemli bir kazanım olan yeni otobüsümüzün açılışı vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Bizim en kıymetli destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri sayesinde bir takım otobüsümüz oldu. Çok mutluyuz"

Şehir turu yapıldı