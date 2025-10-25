Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yeni inşaat sezonu öncesinde İnşaat Mühendisleri Odası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Didim’in planlı, güvenli ve estetik bir kent kimliğiyle gelişmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Planlı yapılaşma için iş birliği

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yeni inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte kentteki yapılaşma süreçlerinde önemli rol üstlenen İnşaat Mühendisleri Odası Didim Temsilciliği ile toplantı gerçekleştirdi. Görüşmeye Aydın İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Atılım Kahraman ve temsilcilik üyeleri katıldı.

Güvenli kentleşme masaya yatırıldı

Toplantıda, planlı kentleşme, güvenli yapı standartlarının artırılması ve kentsel estetik anlayışının güçlendirilmesi konuları ele alındı. Belediye ile meslek odaları arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı. Katılımcılar, ortak hedefin Didim’i çağdaş, güvenli ve yaşanabilir bir kent haline getirmek olduğunu ifade etti.

“Geleceğimizi ortak akılla şekillendiriyoruz”

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Hatice Gençay, “Yeni inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte, kentimizin yapılaşma sürecinde önemli sorumluluk üstlenen İnşaat Mühendisleri Odası Didim Temsilciliği ile bir araya geldik. Didim’in planlı, güvenli ve estetik bir kent olarak gelişmesi için atılacak adımları değerlendirdik. İş birliği ve koordinasyon konularında fikir alışverişinde bulunduk. Emeği, uzmanlığı ve katkılarıyla kentimizin geleceğine değer katan tüm mühendislerimize teşekkür ediyor, yeni sezonun Didim’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.