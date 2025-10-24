Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi, dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağışın etkisiyle felaketi yaşadı. İmamköy Deresi'nin taşması sonucu oluşan sel suları, köyü adeta bir çamur deryasına çevirirken, otlakta bulunan çok sayıda hayvanı da beraberinde sürükledi. Selin bölgeye gelişi ve yarattığı dehşet anları, mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

İmamköy Deresi taştı, on iki hayvan sele kapıldı

Sağanak yağış, Efeler'e bağlı İmamköy ve Gölcük mahallelerinde yoğunluğunu artırarak hayatı felç etti. Yağışın şiddetlenmesiyle birlikte İmamköy Deresi saniyeler içinde taştı. Derenin taşması sonucu, merada otlayan tahmini on iki civarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sel sularına kapılarak sürüklendi. Paniğe kapılan mahalle sakinleri, çamura saplanan ve akıntıya direnmeye çalışan hayvanlarını kurtarmak için derhal harekete geçti. Yoğun çabalar sonucu traktörler yardımıyla kurtarma operasyonu düzenlenirken, ne yazık ki iki büyükbaş hayvanın sel suları altında kalarak telef olduğu belirlendi. Selin çekilmesiyle birlikte köy yolları tamamen kalın bir çamur tabakasıyla kaplanırken, Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarını derhal başlattı.

Hayvan sahibi: "Adam boyu su çok hızlı geldi"

Felaketten en çok etkilenenlerden biri olan ve hayvanları sele kapılan Yusuf Aktaş, yaşananları büyük bir telaşla anlattı. Aktaş, sel sularına kapılan hayvanlarını kendi imkanlarıyla, traktörlere bağlayarak güçlükle kurtardıklarını belirtti. Selin geliş hızına dikkat çekerek, "Çok ani ve hızlı geldi, neredeyse adam boyu su vardı. Hayvanlar dayanamadı, sekiz hayvanımız ve bir de atımız sürüklendi. İki buzağımız maalesef sele kurban gitti" ifadelerini kullandı. Aktaş, bölgede yaz aylarında çıkan yangınların altını çizerek, yanan arazilerin suyu tutma yeteneğini kaybetmesi nedeniyle yağan yağmurun hızla birikip sele dönüştüğünü ve afetin şiddetini artırdığını vurguladı.

Yerel halktan şaşkınlık ve çaresizlik

Mahalle sakinlerinden Aysel Arıcı, daha önce böyle bir felaket görmediğini dile getirerek yağışın olağanüstü kuvvetli olduğunu söyledi. Arıcı, "Çok kuvvetli bir seldi, daha önce bu şiddette bir şeyle karşılaşmadık. Evin içinde otururken birden büyük bir gürültü duyduk ve dışarı fırladık. Sel suları önüne ne kattıysa sürükleyip getirdi. Gelinim ve oğlum, hayvanları kurtarmak için büyük bir mücadele verdi," şeklinde konuştu. Bir diğer mahalle sakini Eşref Kulak ise durumu jeolojik etkenlerle bağdaştırarak, yanan dağların toprağı tutamadığını ve iki ayrı derenin suyunun birleşerek "Menderes Nehri gibi" güçlü bir akıntı oluşturduğunu belirtti.

Muhtar'dan çağrı: "Büzün değişmesi şart"

İmamköy Muhtarı Şahin Evran, can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu ifade ederek, yaşanan felaketin önlenebilir bir nedenine dikkat çekti. Evran, yukarı kısımda bulunan Karaköy deresinin yazın Devlet Su İşleri tarafından temizlendiğini ancak Kocagür Mezarlığı'nın yanında yer alan küçük bir su büzünün (menfezin) felaketin ana kaynağı olduğunu savundu. Muhtar, "Derenin genişliği 15 metre, ancak buradaki büz sadece bir metre genişliğinde. Bu büzün mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Yetkililere durumu ilettim ama maalesef ciddiye alınmadık. Sel tam olarak oradan patladı ve köyümüzün içine girdi" dedi. Muhtar, çamur altında kalan köyde temizlik çalışmalarının sürdüğünü, hayvanları kurtarma operasyonunda ekiplerle birlikte toprağa gömülen inek ve at gibi hayvanları çıkardıklarını belirterek, gelecekteki olası afetler için büzün değiştirilmesi uyarısını yineledi. Evran, son olarak "Bu bir doğal afet, yapılabilecek pek bir şey yok ancak o bahsettiğim büzün önlemini alırlarsa çok iyi olur," diyerek sözlerini tamamladı.