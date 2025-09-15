Edinilen bilgilere göre, Didim ilçesi açıklarında rutin devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Botu (KB-4), tespit ettiği hareketli fiber karinalı lastik botu takibe aldı. Hızla durdurulan botun içerisinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Göçmenler arasında 5 çocuğun da olduğu ifade edildi.

Göçmenler Hakkında İşlem Başlatıldı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 20 düzensiz göçmen, botla birlikte karaya çıkarıldı. Gerekli ilk yardım ve ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından, yakalanan düzensiz göçmenler hakkında yasal ve idari işlemler başlatıldı.