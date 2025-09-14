Son Mühür- Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)’nin açıkladığı ağustos verileri, hava yolu yolcu trafiğinde güçlü artışa işaret etti. İç hat yolcu sayısı 10,5 milyon, dış hat yolcu sayısı 17,2 milyon kişi olurken toplam yolcu trafiği 27,7 milyona ulaştı ve geçen yıla göre yüzde 9,7 büyüme kaydedildi. Ocak-ağustos döneminde toplam yolcu sayısı 162,6 milyon oldu.



Yükün ağırlığı İstanbul'da...



İstanbul Havalimanı 8,3 milyon, Sabiha Gökçen 4,7 milyon yolcu ağırlarken, İstanbul’daki iki havalimanının toplam yolcusu 13 milyon kişiye yaklaştı. Böylece ağustosta her iki yolcudan biri İstanbul üzerinden seyahat etti. Turizm merkezlerindeki havalimanları ise yılın ilk 8 ayında 42 milyon yolcuya hizmet verdi, Antalya tek başına 26 milyon yolcuyla öne çıktı.



İzmir dış hatlarda çok gerilerde kaldı...



İzmir geçtiğimiz yıl Ağustos ayına kadar olan sürede iç hatlarda 4 milyon 522 bin 905 yolcuya ulaşırken Antalya'da aynı dönemde rakam 4 milyon 312 bin 97'de kaldı.

Bu yılın Ağustos ayına kadar olan sürede ise İzmir'in 4 milyon 892 bin 151 yolcusuna karşı Antalya aynı dönemde 4 milyon 576 bin 407 yolcuya ulaşabildi.

Ancak dış hat yolcusunda Antalya İzmir'e tam yedi kat fark attı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayına kadar olan sürede İzmir Adnan Menderes Havalimanından 3 milyon 211 bin 121 yolcu faydalanırken Antalya'da bu rakam tam 21 milyon 592 bin 953 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın Ağustos ayına kadar olan sürede de Antalya'nın ezici üstünlüğünün devam ettiği görüldü.

İzmir'in 3 milyon 404 bin 8 kişilik rakamına karşın Antalya aynı dönemde 21 milyon 603 bin dış hat yolcusu tarafından kullanıldı.

