Son Mühür- İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde iki önemli yapımı izleyiciyle buluşturacak. 17-18 Kasım tarihlerinde klasik bale eseri “Kuğu Gölü”, 20-22 Kasım’da ise operanın sevilen yapımlarından “Midas’ın Kulakları” sahnelenecek.

Devlet tiyatrosundan yoğun program

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca kentin farklı sahnelerinde oyunlarını sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde “Arzunun Onda Dokuzu” ve “Bir Düş Gibi Cahide Sonku”, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde “Ayak Takımı Arasında” ve “Rembetiko Efsanesi”, Karşıyaka Fuaye Sahnesi’nde ise “Böcek Oteli” izleyicilerin karşısına çıkacak.

Klasik Türk müziği konseri

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 20 Kasım’da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonunda “Suzudil Takım” konseri ile sahne alacak.

İKSF’de seminer ve söyleşiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF), hafta boyunca söyleşi ve seminerlere ev sahipliği yapacak.

17 Kasım’da Tuğbanur Türkan ile “Kendime Düşünceler” kitap kulübü buluşması,

18 Kasım’da Gülçin Bedi’nin “Karar Mekanizmamızın Gizli Kahramanı: Algı” başlıklı semineri,

19 Kasım’da Ümit Yaşar Işıkhan’ın “Çevre: Savaş, Kuşlar ve Balina” sunumu gerçekleştirilecek.

21 Kasım’da Dr. Burcu Bostanoğlu’nun “Bağımlılıkla Mücadelede Sanat Terapisi” semineri düzenlenecek. Aynı gün Dr. Seçil Sever “Minyatürlerle Lale Devri Saltanat Düğünleri” söyleşisi ile Prof. Dr. Alper Maral’ın “Radyofonik Sanat” konseri de programda yer alacak.

El nakışı sergisi ziyarete açılıyor

Konak Halk Eğitim Merkezi El Nakışı kursiyerlerinin hazırladığı “Bir Kadın, Bir İğne, Bir Dünya” sergisi, 18-30 Kasım tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak.

Sezonun ilk “O da Tekfen” konseri

“O da Tekfen”, sezonun ilk konserini 17 Kasım’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirecek. Konserde viyola sanatçısı Ezgi Pikayzen, Tuğçe Baydar, Hüseyin Mehmetoğlu ve Gökçen Erdem sahnede yer alacak.