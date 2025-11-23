Yapılan incelemede saldırının Bornova ilçesi Ordinaryüs Profesör Doktor Muhittin Erel Caddesi'nde meydana geldiği tespit edildi. Görüntülerdeki kişilerin kamyon sürücüsü E.İ. ile yanında bulunan yolcu V.D. olduğu belirlendi.

Sürücüye para cezası ve ehliyetine geçici el koyma

Trafik ekipleri, sürücü E.İ.’ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 5 bin 146 lira idari para cezası uygularken, sürücü belgesine de geçici süreyle el koydu. Şüpheli E.İ. ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Yolcuya da ceza kesildi ve gözaltına alındı

Kamyondaki yolcu V.D.’ye de 993 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere emniyetteki işlemlerini sürdürüyor.