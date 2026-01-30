Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskını riskini beraberinde getirdi. Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte kent merkezinde metrekareye 45,2 kilogram yağış düştü. En yüksek yağış Buca’da 80 kilogram, Konak’ta ise 63 kilogram olarak ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesi, 1.314 personel, 342 araç ve iş makinesi ile 200 pompa eşliğinde sahada görev aldı. Gelen ihbarlara hızlı şekilde müdahale edildi. Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ile İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, gece boyunca Buca, Karabağlar ve Bornova’da çalışmaları yerinde inceledi. Saat 03.00’a kadar sahada bulunan Yıldır, muhtarlar ve yurttaşlarla görüşerek esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AKOM planı devredeydi

Yağış öncesinde AKOM koordinasyonunda hazırlanan kuvvetli yağış, sel ve fırtına hazır müdahale planı devreye alındı. İtfaiye, İZSU, Fen İşleri, Yol Yapım, Park ve Bahçeler ile Zabıta başta olmak üzere tüm ilgili birimlerde ekip ve araç görevlendirmesi yapıldı. Riskli noktalarda önleyici tedbirler alınırken, kritik bölgelerde ekipler önceden konuşlandırıldı. Gece boyunca ana arterler başta olmak üzere kent genelinde yol ve kanalizasyon temizlik çalışmaları sürdürüldü.

963 ihbar alındı, 20 kişi kurtarıldı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çağrı Merkezi’ne toplam 963 ihbar ulaştı. İhbarların 320’si konut, 78’i işyeri, 5’i kamu binası ve 11’i araç su baskını olarak kayda geçti. Su baskınları nedeniyle mahsur kalan 20 yurttaş ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edildi. Zabıta Dairesi Başkanlığı ise 40 araç ve 169 personel ile sahada görev yaptı.

Pompa istasyonundaki arıza giderildi

Gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu Halkapınar Pompa İstasyonu’nda oluşan altyapı arızasına İZSU ekipleri anında müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu arıza kontrol altına alındı. Kent geneline kesintisiz içme suyu sağlandı.

Yollarda onarım ve güvenlik çalışmaları

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yağışın etkisini artırmasıyla birlikte 4 ekip, 21 personel ve çok sayıda araçla sahada çalışma yürüttü. Menderes Sandı Çayı’nda menfez önü temizliği yapıldı. Buca, Menderes ve Gaziemir’de bozulan yollar onarıldı. Konak Kocakapı Mahallesi’nde çöken taş istinat duvarına müdahale edildi. Karabağlar Kavacık Mahallesi’nde heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı. Narlıdere Narbel’de yaşanan toprak kaymasına yönelik güvenlik önlemleri alındı.

Dereler ve riskli alanlar kontrol altında

Yağışların azalmasının ardından Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kent merkezi ve çevre ilçelerde müdahalelere devam etti. 250 personel ve 80 araçtan oluşan ekipler, su taşkınına neden olan dere çevrelerinde güvenlik önlemleri aldı. Hasar gören alanlarda onarım ve set çalışmaları başlatıldı. İlçe belediyeleriyle birlikte hasar tespit çalışmaları sürdürüldü.

Bornova ve Buca’da yoğun müdahale

İZSU’nun 185 ve HİM’in 153 numaralı hatlarına toplam 490 ihbar ulaştı. İhbarların 294’ü konut ve işyerleri, 196’sı yol ve kavşaklardaki su birikintileriyle ilgili oldu. En fazla ihbar 258 ile Bornova’dan gelirken, Buca ikinci sırada yer aldı. Buca’da gelen 125 ihbara anında müdahale edildi. Gaziemir Akçay Caddesi, Kemalpaşa Ulucak, Buca Menderes Caddesi ve Bornova Işıkkent’te su tahliye ve temizlik çalışmaları yürütüldü.

Sosyal hizmetler sahada

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle Çamlıpınar Mahallesi başta olmak üzere Buca’nın çeşitli noktalarında su baskınlarından etkilenen yurttaşlara yönelik ihtiyaç tespit çalışmaları yaptı. Ekipler, ihbar gelen bölgelere hızla ulaşarak ilk yardım ve destek çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yetkililer, tüm birimlerin AKOM koordinasyonunda teyakkuz halinde olduğunu, gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini ve olası risklere karşı önlemlerin sürdüğünü bildirdi.