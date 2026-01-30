Son yağışların ardından barajlara göre aktif doluluk oranları şu şekilde açıklandı:

Tahtalı Barajı: %4,69 (Dün %2,93 seviyesindeydi, belirgin bir artış var)

Balçova Barajı: %15,74

Ürkmez Barajı: %11,73

Güzelhisar Barajı: %43,37 (Kentin en dolu barajı)

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %27,38

Gördes Barajı: %0,00 (Kritik seviye devam ediyor)

İZSU verilerine göre İzmir’in içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 4,69 olarak ölçüldü. Bugün itibarıyla barajda yaklaşık 13 milyon 460 bin metreküp kullanılabilir su bulunduğu açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 15,09 seviyesindeydi.

30 Aralık’ta Tahtalı Barajı’ndaki doluluk yüzde 0,13’e kadar düşerken, kullanılabilir su miktarı 360 bin metreküpe gerilemişti. Son yağışların ardından barajda sınırlı da olsa bir artış yaşandığı bildirildi.