Son Mühür- Yunanistan'ın nüfusundan daha kalabalık öğrenci ordusunun temel taşı olan öğretmenlerin sorunlarına tercüman olan Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ,

''Bugün 5 Ekim… Dünya Öğretmenler Günü.

Ama bu gün, yalnızca birkaç çiçekle, birkaç kutlama mesajıyla geçiştirilecek bir tarih değildir.

Bu gün, emeğin, alın terinin, bilginin ve adaletin günü olmalıdır.

Çünkü öğretmen, bu ülkenin en çok emek veren ama en az kıymet gören neferidir.'' hatırlatmasında bulundu.

Erdağ mesajında şunları söyledi.



Ataması yapılmayan binlerce genç öğretmen...



Öğretmenler, bu ülkenin geleceğini inşa eden mimarlardır.

Ancak bugün, o mimarlar kendi yaşamlarını onarmakta zorlanıyor.

Ataması yapılmayan binlerce genç öğretmen işsizliğin pençesinde; görevde olanlar geçim derdinin, düşük ücretin, artan hayat pahalılığının yükünü taşıyor.

Ücretli, sözleşmeli, kadrolu… Adları farklı ama kaderleri aynı:

Güvencesizlik.

Biz biliyoruz ki, emeği görünmez kılınan öğretmen, toplumun da görünmez kılınan vicdanıdır.

Ve her öğretmen, sınıfa her girdiğinde yalnızca ders anlatmaz — bir ülkeye karakter kazandırır.

O yüzden onların sesi kısmak, aslında geleceğin sesini kısmaktır.

Tüm Yerel Sen olarak yıllardır söylüyoruz:

Eğitim emekçileri, sağlık emekçileri, yerel yönetim emekçileri…

Biz aynı mücadelenin farklı cephelerinde omuz omuzayız.



Hepimizin derdi ortak...



Hepimizin derdi ortak: Emeğin hak ettiği değeri bulmadığı bir ülkede, ne eğitim ilerler ne de adalet yerini bulur.

Bir öğretmenin maaşı geçimini sağlamaya yetmiyorsa, bir kamu emekçisi yoksulluk sınırında yaşıyorsa, o ülkenin kalkınma masalları boş birer slogandır.

Öğretmenine değer vermeyen bir ülke, aslında kendi geleceğini değersizleştirir.

Bugün öğretmenler sadece sınıfta değil, sokakta, sendikada, kürsüde, meydanda da ders veriyor:

Hak mücadelesi dersi!

Dayanışmanın, direncin, adaletin kitabını yazıyorlar.

O yüzden bu 5 Ekim’de alkış değil, adalet istiyoruz.

Kutlama değil, hak temelli bir eğitim politikası istiyoruz.

Ve her öğretmenin, her emekçinin alnındaki terin karşılığını alabildiği bir Türkiye hayal ediyoruz.

Çünkü biz emekçiler biliyoruz:

Bir ülke, öğretmenine verdiği değer kadar aydınlıktır.

Ve o aydınlık, ancak örgütlü emekle, dayanışmayla büyür.

Tüm eğitim emekçilerinin, bu onurlu mücadelenin neferlerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Ellerinde tebeşirle, kalemle, yürekle geleceği yazanlara selam olsun.