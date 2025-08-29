Son Mühür- Almanya’da gözaltına alınan ve suç dünyasında “Hamuş” kod adıyla tanınan, “Casperlar” suç örgütünün lideri İsmail Atız, dört gün süren gözaltı sürecinin ardından serbest bırakıldı.

Alman basını, Türkiye’nin iade talebinin “hukuk devleti ve adil yargılama güvencesi bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildiğini aktardı.

Hessen’de polis kontrolünde yakalandı

Alman medyasında çıkan haberlere göre Atız, geçtiğimiz günlerde Hessen’de gerçekleştirilen rutin bir polis kontrolü sırasında yakalandı.

Türkiye’nin hakkında arama kararı çıkardığı öğrenilince gözaltına alınan Atız, Frankfurt Başsavcılığı tarafından sorgulandı.

Türkiye’nin iade talebi geri çevrildi

Frankfurt Başsavcılığı, Atız’ın Türkiye’ye iadesi için herhangi bir tutuklama talebinde bulunmadı. Tagesschau’nun haberine göre bu kararın arkasında, “iade için gerekli hukuki koşulların Türkiye’de mevcut olmaması” gerekçesi yer aldı.

Alman mahkemesinden “adil yargılama” vurgusu

Frankfurt Yüksek Mahkemesi Sözcüsü, mevcut siyasi gelişmeler ışığında Türkiye’de hukuk devletine uygun, adil bir yargılama sürecinin güvence altında olmadığı yönünde kanaat bulunduğunu açıkladı. Sözcü, iade için tutuklama talep edilse dahi mahkemenin bu yönde karar vermeyeceğini ifade etti.

Suç dünyasında “Hamuş” olarak biliniyor

Kamuoyunda “Casperlar” çetesiyle anılan İsmail Atız, uzun süredir Türkiye’de organize suç faaliyetleriyle ilişkilendiriliyor.

Almanya’daki serbest bırakılma kararı ise hem Ankara hem de uluslararası güvenlik çevrelerinde dikkatle izleniyor.