Son Mühür- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ocak ayı itibarıyla memur maaş katsayısında yapılan artışın ardından sosyal yardım ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gitti.

Yapılan güncellemeyle birlikte, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yardım kalemlerinde önemli artışlar hayata geçirildi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan düzenlemenin dezavantajlı grupların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik olduğunu belirterek, sosyal destek mekanizmasının daha kapsayıcı ve güçlü hale getirildiğini vurguladı.

Sosyal destek ödemeleri güncellendi

Yeni katsayı düzenlemesi sonrası birçok yardım kaleminde tutarlar yeniden belirlendi. Bakanlık tarafından paylaşılan güncel rakamlar şöyle:

Ağır silikozis hastalarına ödenen aylık destek 14 bin 42 liraya yükseltildi.

Yaşlılık aylığı 6 bin 393 liraya çıkarıldı.

Yüzde 40-69 arası engelli vatandaşların aylığı 5 bin 103 liraya yükseltildi.

Yüzde 70 ve üzeri engellilerin aylık desteği 7 bin 655 liraya çıkarıldı.

18 yaş altı engelli yakını bulunan ailelere yapılan aylık ödeme de 5 bin 103 liraya yükseldi.

Evde bakım yardımı 2026 yılı için artırıldı

Evinde bakıma muhtaç tam bağımlı birey bulunan ailelere yönelik verilen evde bakım yardımı da yeniden düzenlendi.

2026 yılının ocak–temmuz dönemi için evde bakım desteği 13 bin 878 lira olarak belirlendi. Bakanlık, geçtiğimiz yıl bu kapsamda toplamda 67,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Çocuk başına verilen destekler yükseltildi

Aile yanında desteklenen çocuklar için verilen Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de artışa gidildi.

Çocuk başına yapılan aylık destek 9 bin 723 liraya çıkarıldı. Koruyucu ailelere yapılan ödemelerin aylık ortalaması ise 15 bin 533 liraya yükseltildi.

Kronik hastalık ve vefat yardımlarında yeni rakamlar

Kronik hastalıkla mücadele eden vatandaşlara sağlanan yardım 13 bin 878 liraya çıkarıldı. Vefat yardımı ise 4 bin 421 lira olarak güncellendi.

Yeni ödemeler şubat ayında başlayacak

Bakan Göktaş, yapılan artışların şubat ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirterek, sosyal yardımların daha etkin ve ulaşılabilir hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.