Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görev yapan iki doktor, hastalardan rüşvet talep ettikleri iddiasıyla sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, ameliyat işlemleri için hastalardan farklı tutarlarda para istedikleri belirlendi.

Soruşturma Başsavcılık tarafından yürütülüyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görevli G.Ö. ve C.G. isimli doktorların muayeneye gelen hastalardan usulsüz şekilde ücret talep ettikleri tespit edildi. Doktorların, kamu hastanesinde yapılması gereken ameliyatlar için ek ödeme istedikleri iddia edildi.

Yaklaşık 2 ay teknik takip yapıldı

Başsavcılık talimatıyla Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık iki ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdiği öğrenildi. Toplanan deliller doğrultusunda sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

CİMER ve hastane bildirimleri süreci başlattı

Bazı hastaların talep edilen ücretleri kabul etmemesi üzerine CİMER’e şikâyette bulunduğu, ayrıca hastane yönetimi tarafından da durumun emniyet birimlerine bildirildiği belirtildi. Yapılan başvurular sonrası soruşturmanın derinleştirildiği kaydedildi.

Talep edilen tutarlar ortaya çıktı

Üroloji branşında görev yapan şüpheli doktorlardan G.Ö.’nün hastalardan 20 bin ila 30 bin TL arasında, C.G.’nin ise 1.200 ila 2 bin dolar arasında rüşvet aldığı iddia edildi.