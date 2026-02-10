Son Mühür- İYİ Parti kurucu Ankara il başkanlığından Mansur Yavaş'la yol arkadaşlığına geçiş yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den ayrılışıyla ilgili tartışmalar hız kesmiyor.

CHP lideri Özgür Özel'in kendisine küfürlü mesajlar gönderdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan Özarslan'la ilgili gündemi ele alan isimler arasına merkez sağın etkili isimlerinden Aytun Çıray da katıldı.



Mesut Özarslan'la İYİ Parti'de birlikte görev yapan Aytun Çıray,

''Bilâl Bilici, Adnan Beker, Aykut Kaya, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Cemal Enginyurt, Nimet Özdemir, M. Salih Uzun ve Ümit Dikbayır

Yukarıdaki milletvekillerinin altısı İYİ Parti'den, ikisi Demokrat Parti'den seçilmişlerdi.

Bazıları hiç sebep göstermeden...

Bazıları da kendilerine göre nedenlerle partilerinden istifa edip CHP'ye geçtiler.'' hatırlatmasında bulundu.



Mesut Özarslan'ı savunmuyorum...



''Peki siz İYİ Parti veya Demokrat Parti Genel Başkanlarının CHP’ye geçen bu milletvekillerine küfrettiklerini veya ağır konuştuklarını duydunuz mu?'' diye soran Aytun Çıray,

''Kimse Keçiören Belediye Başkanı’nı savunduğumu zannetmesin…

Tam aksine İYİ Parti’de iken de birbirimizden hiç hazzetmedik. Özgür Bey onu aday olarak atamaya nasıl karar vermiş anlattı.

“Sana hırsız diyorlar, ne diyorsun?” diye sormuş…

O da “Değilim” deyince, "Tamam o zaman adayımızsın” artık cevabını vermiş.

Bu kadar ciddi bir araştırma yani!



Bir şey yap gözünü seveyim...



Ama Abbas yola çıkınca…

Özgür Bey arayıp, Savcı Sayan’ın twitine cevap yazması için adeta yalvarmış.

“..sana olan inancımı yenileyecek güçlendirecek bir şey yap gözünü seveyim” demiş.

Yani Mesut Özarslan kabul etse bir twitle aklanacak.

Küfür yemeyecek, hırsız olmamış olacaktı'' mesajı verdi.



Tayyip Beyi günlerce eleştirdim...



''Siyasetçiler halkın dikkatle izlediği insanlar olarak örnek olmak zorundadırlar. Biz iktidara taşıyacağımızı, eleştirdiklerimiz gibi olsun, hatta onları aşsınlar istemiyoruz.'' diyen Aytun Çıray,

''İmam gaz çıkarırsa cemaat ne yapmaz?

Tayyip Beyi, “Ananı al da git” dediğinde günlerce eleştirdim.

Tayyip Bey’i -hâlâ- eleştirmediğim konu yok.

Yahu! Böyle iğrenç, iftira dolu bir trol saldırısı ile karşılaşmadım.

Yani CHP’li troller paralarını hak ediyorlar.

Koskoca akademisyenler bile “helâl olsun Özgür’e” diyorlar.

İnsanlar ne çok hoşlanıyorlarmış küfürden'' değerlendirmesinde bulundu.