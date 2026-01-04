DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya düzenlediği operasyonu değerlendirdi. Şahin, “Bu orman kanunu düzeni, tüm dünya için çok tehlikeli bir dönüm noktasıdır." diye konuştu.

“Çok tehlikeli bir dönüm noktası"

Şahin, “Hiç olmazsa bu zorbalık karşısında milletçe tek ses olmayı başaralım. Amerikalıların kendi iç kamuoyunda bile Maduro’ya yapılanın açıkça haydutça bir eylem olduğunu yüksek sesle ifade edilirken bizde farklı seslerin çıkması kabul edilemez. Zira bir ülkenin egemenlik haklarının yok sayıldığı, 'gücün hak sayıldığı' ve her şeyin mübah görüldüğü bu orman kanunu düzeni, tüm dünya için çok tehlikeli bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.