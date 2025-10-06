Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi ( DEVA) Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile yaşanan polemikleri değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Mehmet Emin Ekmen: İnsanda biraz fikir namusu olur

Yayınladığı açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi’ne destek amaçlı katıldıkları mitingleri vurgulayan ve bunların hiçbir kıymetinin olmadığını kaydeden DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, "İnsanda biraz fikir namusu olur. Sadece son 1 hafta içerisinde CHP'yle Filistin Mitingi'ne katılmışız, Maden Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş ve kapının önünde beyanatta bulunmuşuz, Muğla'daki Toprağıma Dokunma Mitingi'ne katılmışız. Bunların hiçbirinin kıymeti yok.” diye konuştu.

“DEVA Partisi’den AK Parti’ye kim geçmiş?”

Son olarak, TBMM’nin açılış resepsiyonunda yayınlanan fotoğraf ile ilgili konuşan ve AK Parti’ye geçiş yapan belediye başkanları üzerinden CHP’yi eleştiren DEVA Partili Ekmen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Devletin rutin olarak yürüttüğü bir törendeki protokoller bir görüntüden milyon tane senaryo yazılıyor. Bu büyük bir acziyettir, aymazlıktır. Bunu kim ileri sürüyorsa kendine güveni sıfırdır. CHP'den AK Parti'ye geçenler: Aydın'dan Beykoz'a, Antalya'dan bilmem nereye kadar. Kardeşim DEVA Partisi'nden kim AK Parti'ye geçmiş?"