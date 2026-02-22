Siyah-beyazlı taraftarlar, savunmanın kritik ismi Emirhan Topçu'nun sakatlığının boyutunu ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını merakla bekliyor. Beşiktaş'ın Avrupa kupası yarışında her puanın önem taşıdığı bu dönemde yaşanan sakatlık, teknik heyet açısından ciddi bir endişe kaynağı oluşturdu.

Emirhan Topçu'nun sakatlığı ciddi mi?

Emirhan Topçu, Göztepe karşısında ikinci yarıda sağ arka adalesinde rahatsızlık hissetti ve devam edemedi. Genç savunmacı oyundan alınarak yerini yedek oyuncuya bıraktı. Beşiktaş'tan henüz sakatlığın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Yapılacak MR ve detaylı tıbbi tetkiklerin ardından sakatlığın derecesi netleşecek.

Arka adele sakatlıkları (hamstring yaralanmaları), futbolcular arasında en sık görülen yaralanma türlerinden biri. Ani sprint, yön değiştirme ve sıçrama hareketleri sırasında bacağın arka kısmındaki kasların aşırı zorlanmasıyla ortaya çıkıyor.

Arka adele sakatlığı kaç hafta sürer?

Hamstring sakatlığının iyileşme süresi, yaralanmanın derecesine göre büyük farklılıklar gösteriyor. Tıp dünyasında bu sakatlıklar üç dereceye ayrılıyor:

1. derece (hafif zorlanma): Kas liflerinde minimal düzeyde hasar oluşuyor. Bu durumda futbolcu genellikle 1-2 hafta içinde sahalara dönebiliyor. Dinlenme, buz uygulaması ve hafif esneme egzersizleri yeterli oluyor.

2. derece (orta düzey yırtık): Kas liflerinin bir kısmında ciddi hasar meydana geliyor. İyileşme süresi 3-6 hafta arasında değişiyor. Fizik tedavi ve kontrollü rehabilitasyon programı gerekiyor.

3. derece (tam yırtık): Kasın tamamen yırtılması durumunda iyileşme 6-10 hafta, hatta tendon tutulumu varsa 3 aya kadar uzayabiliyor. Bazı vakalarda cerrahi müdahale de gerekebiliyor.

Beşiktaş'ın takım arkadaşı El Bilal Toure'nin bir hafta önce Başakşehir maçında benzer bir sakatlık yaşadığı ve sol uyluk arka adele tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği hatırlanırsa, bu tür yaralanmaların siyah-beyazlı ekipte son dönemde sıklaştığı dikkat çekiyor.

Emirhan Topçu kaç maç kaçırabilir?

Sakatlığın boyutuna bağlı olarak Emirhan Topçu, en iyi ihtimalle 1-2 hafta, kötü senaryoda ise 4-6 hafta sahalardan uzak kalabilir. Beşiktaş'ın önümüzdeki haftalarda Kocaelispor deplasmanı başta olmak üzere zorlu bir fikstürü bulunuyor. Zaten maç öncesinde sarı kart ceza sınırında olan Emirhan, sakatlık nedeniyle bu maçları kaçırma riskiyle karşı karşıya.

Beşiktaş sağlık ekibinin yapacağı detaylı inceleme ve MR sonuçları sonrasında Emirhan Topçu'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazanacak.

Emirhan Topçu kimdir?

Emirhan Topçu, 11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine Çaykur Rizespor altyapısında başlayan genç savunmacı, 2012 yılında filiz lisansla kulübün kapısından girdi. 188 cm boyundaki sol ayaklı stoper, hem merkez savunma hem de sol bek mevkisinde görev yapabiliyor.

Profesyonel kariyerine 2017'de Türkiye Kupası'nda Nevşehir Gençlik maçıyla adım atan Emirhan, daha sonra deneyim kazanmak amacıyla Bosna Hersek'in Čelik Zenica ve 1. Lig ekibi Menemenspor takımlarında kiralık olarak forma giydi. Rizespor'a döndükten sonra Süper Lig'de istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

2 Ağustos 2024 tarihinde Beşiktaş ile dört yıllık sözleşme imzalayan Emirhan, siyah-beyazlı formayı giyerek kariyerinde ilk kez "Üç Büyükler"den birinde yer aldı. Hava toplarındaki hakimiyeti, oyun kurma becerisi ve sahadaki soğukkanlılığıyla kısa sürede Beşiktaş savunmasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

A Milli Takım kariyerine de adım atan Emirhan Topçu, ilk milli maçını 6 Eylül 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'e karşı oynanan müsabakada giydi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4.30 milyon euro olarak gösteriliyor.