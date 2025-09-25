Almanya’da son dönemde art arda gelen işten çıkarma haberlerine Bosch da eklendi. Bosch Yönetim Kurulu üyesi ve İşçi İlişkileri Direktörü Stefan Grosch, Alman basınına yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar 13 bin çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.

Birçok bölüm etkilenecek

Grosch, işten çıkarmaların yalnızca üretimle sınırlı kalmayacağını belirterek, E-mobilite biriminden satış noktalarına kadar farklı bölümlerde çalışan personelin etkileneceğini aktardı. Bu kararın, şirketin maliyetlerini azaltma stratejisinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Tüm işten çıkarmalar Almanya’da

Bosch’un planladığı işten çıkarmaların tamamı Almanya’daki tesislerde gerçekleşecek. Şirketin özellikle Stuttgart-Feuerbach, Waiblingen, Schwieberdingen, Bühl/Bühlertal ve Saarland’daki Homburg tesislerinde çalışanlar bu süreçten etkilenecek.

Toplamda 22 bin kişi işten çıkarılacak

Bosch, geçtiğimiz yıl 9 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Yeni duyuruyla birlikte, 2030 yılına kadar toplam 22 bin çalışanın şirketten ayrılacağı kesinleşti.

2,5 milyar euroluk maliyet azaltma hedefi

Bosch yönetimi, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar yıllık maliyetleri 2,5 milyar euro azaltmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Bu kapsamda yalnızca personel giderlerinde değil, malzeme ve işletme maliyetlerinde de kesintiye gidilecek. Ayrıca tesis ve binalara yapılan yatırımlar azaltılacak, lojistik ve tedarik zincirlerinde yeniden yapılanmaya gidilecek.

Bosch’un Almanya ve dünyadaki gücü

Merkezi Stuttgart yakınlarındaki Gerlingen’de bulunan Bosch’un yalnızca Almanya’daki mobilite tesislerinde 70 bin, ülke genelinde 129 bin, dünya çapında ise 418 bin çalışanı bulunuyor. Alınan işten çıkarma kararının, özellikle Almanya’daki istihdam piyasasında büyük yankı uyandırması bekleniyor.