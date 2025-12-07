Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet deposundan çalınan yüklü miktardaki altın ve gümüşün akıbetinin belirlenmesi ve firari şüphelilerin tespitine yönelik yürütülen soruşturma derinleşiyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu sabah erken saatlerde 17 farklı adrese eş zamanlı kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Firari Erdal T.'nin ailesi dahil 10 kişi yakalandı

Düzenlenen operasyon kapsamında, adli emanet bürosundan 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altın çalarak kayıplara karışan firari şüpheli Erdal T.'nin eşi Esma T.'nin anne ve babası ile erkek kardeşi dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde çalınan kıymetli eşyaların yüklendiği araçta olduğu belirlenen bir şüpheli ile çalınan altınların bir bölümünü teslim almak üzere olay yerine geldiği tespit edilen başka bir şahıs da bulunuyor.

Emanet memuru İngiltere'ye kaçmıştı, bir meslektaşı tutuklanmıştı

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayda, Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin, yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle ortadan kaybolduğu tespit edilmişti. Yapılan araştırmalarda şahsın eşi ve çocuklarıyla birlikte yurt dışına, özellikle İngiltere'ye kaçtığı belirlenmişti. Olayın hemen ardından başlatılan soruşturmada, emanet memuru Kemal D.'nin de gözaltına alınması talimatı verilmişti. Adliyeye sevk edilen Kemal D. ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Operasyon çalınan kıymetli eşyaların izini sürüyor

Yeni gözaltı dalgası, Başsavcılığın olayı aydınlatma ve çalınan yüksek değerdeki kıymetli emanetleri bulma kararlılığını gösteriyor. Gözaltına alınan 10 şüphelinin, firari Erdal T.'ye yardım edip etmedikleri, kaçışına destek sağlayıp sağlamadıkları ve çalınan malzemelerin nerede saklandığı konularında sorgulanmaları bekleniyor.