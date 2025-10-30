Enerji sektörünü sarsan bir akaryakıt kaçakçılığı ve zimmet soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. TP Petrol Dağıtım AŞ’nin, rafineriye ait yaklaşık 18 bin 476 ton akaryakıtı eksik göstermesi iddiası üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayıp miktar: Yaklaşık 1 milyar 53 milyon liralık akaryakıt

Soruşturmanın fitili, 22-24 Ekim tarihleri arasında STAR Rafineri’nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bildirdiği Hatay Dörtyol ve Antalya tesislerindeki akaryakıt stoğu miktarları ile depo hizmetini sağlayan TP Petrol Dağıtım AŞ’nin bildirdiği miktarlar arasındaki devasa uyumsuzlukla ateşlendi. STAR Rafineri, kendisine ait ürünlerin kendisinden habersizce satıldığı şüphesiyle iki ilin Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yürütülen kapsamlı incelemeler, iddiaları doğruladı. Firmanın Antalya’daki deposunda güncel piyasa değeri 232 milyon 256 bin lira olan 4 bin 9 ton, Hatay Dörtyol’daki deposunda ise piyasa değeri 820 milyon 561 bin lira olan 14 bin 467 ton olmak üzere toplamda 18 bin 476 ton akaryakıtın eksik olduğunu tespit etti. Eksik akaryakıtın toplam piyasa değeri 1 milyar 52 milyon 817 bin lira olarak belirlendi.

Operasyonda genel müdür ve ikmal müdürü tutuklandı

Bu tespitler üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler arasında bulunan TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürü M.B., eski Genel Müdür Ç.D., İkmal Müdürü H.G. ve Tesis Müdürü O.E.C. Antalya'da gözaltına alındı. İstanbul ve Muğla'da yakalanan 5 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ayrıca, hakkında gözaltı kararı bulunan Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z. ve üst düzey yönetici A.Ç.Y.'nin yurt dışında olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan eski genel müdür Ç.D. savcılık kararıyla serbest bırakılırken, mevcut Genel Müdür M.B., İkmal Müdürü H.G. ve Tesis Müdürü O.E.C. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimler, akaryakıt kaçakçılığı ve nitelikli zimmet suçlamalarıyla yargılanacak. Soruşturmanın, yurt dışındaki yöneticilerin yakalanması ve eksik akaryakıtın akıbetinin belirlenmesi yönünde derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.