Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararla, Daspet Akaryakıt’a 3 ay süreyle geçici mühlet tanındı. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi kapsamında uygulanacak. Mahkeme ilanına göre, alacaklılar yedi gün içinde konkordato talebine itiraz edebilecek. Aksi halde süreç, mevcut şekilde ilerlemeye devam edecek.

Hızlı büyüme hedefi yarım kaldı

2013 yılında kurulan Daspet Akaryakıt, kısa sürede Adana ve çevre illerde istasyon sayısını artırarak bölgesel pazarda öne çıkmıştı. Şirket, geçmiş yıllarda Türkiye genelinde akaryakıt istasyonlarını yüzde 25 oranında artırmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak ekonomik dalgalanmalar ve sektörde artan maliyetler, bu hedeflerin gerçekleşmesini engelledi.

Ekonomik zorluklar süreci getirdi

Son yıllarda akaryakıt sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmaları, kur baskısı ve genel ekonomik koşulların ağırlaşması, şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi. Bu gelişmeler, Daspet’in konkordato ilan etmesine giden sürecin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.