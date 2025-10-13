Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 Mali Yılı Bütçesi kapsamında yeni bir borçlanma gündemini ele alacak.

Görüşülen maddeye göre, bütçede yer alan “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması” bölümünde öngörülen iç borçlanma tutarı ile 12 Mayıs 2025 tarihli 502 sayılı Meclis Kararı’nda belirlenen borçlanma miktarına ek olarak, kanunun izin verdiği yüzde 10’luk sınır aşılmadan ek iç borçlanma yapılabilecek.

Bu kapsamda, yatırım, kamulaştırma ve diğer belediye harcamalarında kullanılmak üzere bankalardan 1 milyar 250 milyon TL’ye kadar nakdi veya gayri nakdi kredi ve/veya finansal kiralama sağlanması planlanıyor.

Ayrıca, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, sözleşme değişiklikleri yapılması ve gerekli teminatların verilmesi konularında Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi de madde kapsamında değerlendirildi.

İlgili madde şöyle;

“Belediyemizin 2025 Mali Yılı Bütçesinde 'Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması' bölümünde öngörülen iç borçlanma tutarına ve 12/05/2025 tarihli ve 502 sayılı Meclis Kararıyla belirlenen iç borçlanma tutarına ilave olarak, kanunun izin verdiği yüzde onluk sınırı aşmamak kaydıyla ek iç borçlanma yapılması gerekmekte olup, 2025 Mali Yılı Bütçesinde yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamalar için bankalardan 1.250.000.000 TL’ye kadar nakdi, gayri nakdi kredi ve/veya finansal kiralamanın sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi.”