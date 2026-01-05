Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı, Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelediği Class Concert & Yıl Sonu Temsili ile hem sanatsal hem de pedagojik başarısını ortaya koydu. Farklı yaş ve seviyelerden öğrencilerin yer aldığı gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Bale eğitiminde sahne üzerinde güçlü bir yansıma

Gerçekleştirilen temsil, bale eğitiminin yalnızca teknik kazanımlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda sanatsal ifade, disiplin ve estetik gelişimi de kapsayan çok yönlü bir eğitim süreci olduğunu ortaya koydu. Sahne alan öğrenciler, aldıkları eğitimi profesyonel bir sunumla izleyiciye aktardı.

Klasik, modern ve karakter dansları aynı sahnede

Gösteri repertuvarı; klasik bale ders uygulamalarının yanı sıra modern dans ve karakter danslarını da kapsayan zengin bir içerikle hazırlandı.

Bu sayede öğrenciler, farklı stillerde kazandıkları teknik donanımı tek bir sahnede bütüncül bir anlatımla sergileme fırsatı buldu.

Her seviyeden öğrencinin sahnede yer alması, eğitim sürecindeki kademeli gelişim anlayışının somut bir göstergesi oldu.

“Graham’ın nefesi” ile modern dansa akademik dokunuş

Gecenin dikkat çeken bölümü, Bale Anasanat Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayça Berkman tarafından hazırlanan “Graham’ın Nefesi” adlı modern dans çalışması oldu.

Martha Graham tekniğine dayanan bu özel ders içeriği, klasik bale eğitimi ile modern dansın pedagojik açıdan nasıl bir araya getirilebileceğini çarpıcı biçimde ortaya koydu.

Berkman’ın Prag Academy of Performing Arts’ta yürüttüğü akademik çalışmaların bir yansıması olan eser, Graham tekniğinin temel ilkelerini sahneye taşıyan özgün bir uygulama olarak öne çıktı.

Uluslararası başarıyla taçlanan eğitim

Bale Anasanat Dalı öğrencilerinin başarıları ulusal sınırları da aştı. Geçtiğimiz kasım ayında İtalya’da düzenlenen Bologna Bale Yarışması’nda, eğitmen Seda Ayvazoğlu’nun öğrencisi Oza Doğa Baygün, birincilik ödülüne layık görüldü.

Bu önemli başarı, kurumda verilen eğitimin uluslararası arenadaki karşılığını bir kez daha kanıtladı.

Yeni temsil 16 Ocak’ta

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı, 16 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Sabancı Kültür Merkezi’nde farklı bir repertuvarla sanatseverlerin karşısına yeniden çıkacak. Tüm sanatseverler bu özel temsile davet edildi.