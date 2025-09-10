Son Mühür/ Begüm Mol- “Adam Gibi Adam”, “Katmer Katmer” ve “Allah Versin” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Lara, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelmişti. Beyninde tespit edilen kitlenin iyi huylu olduğunu açıklayan sanatçı, tedavisinin sürdüğünü belirtmişti. Lara şimdi de imaj değişikliğiyle sosyal medyada dikkat çekti

Ünlü şarkıcı, kısa süre önce beyninde kitle bulunduğunu duyurmuş ve bu süreçte ciddi kilo kaybı yaşadığını ifade etmişti. Lara, birkaç gün önce yaptığı açıklamada kitlenin iyi huylu olduğunu paylaşarak sevenlerini rahatlatsa da tedavisinin devam ettiğini söylemişti.

Sosyal medyada paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Lara, son günlerde hayli zayıflamış haliyle dikkat çekmişti. Şimdi ise saçlarını kestirerek imajında değişikliğe gitti.

“Moral Depolayalım”

Şarkıcı, kuaförde geçirdiği anları takipçileriyle paylaşarak, “Kuaförüm arayıp ‘Hadi ne yatıyorsun öyle evde, kalk gel yanıma. Moral depolayalım, sana yeni saçlar yapalım’ dedi. Ben de kalkıp gittim. İşinin ustası, can kardeşime teşekkür ederim” notunu düştü.

İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evli olan Lara, hem özel hayatıyla hem de sanat kariyeriyle gündemde kalmaya devam ediyor.