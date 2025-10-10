Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde DEM Parti Grup Toplantısı’nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atılması üzerine iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Müsavat Dervişoğlu: TBMM’de düşmana övgü sloganı atılıyor

Özellikle TBMM’de son günlerde yaşanan olaylar ilgili değerlendirmelerde bulunan mecliste millet düşmanına övgü sloganı atıldığının altını çizen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Milletin Meclisi’nde millet düşmanına övgü sloganı atılıyor. Müttefik dediğiniz ülkenin Büyükelçisinin PKK’lı teröristlerle verdiği fotoğrafta Hatay’ımız Suriye topraklarında gösteriliyor.” diye konuştu.

“Tek bir söz etmeyecek misiniz Sayın Recep Tayyip Erdoğan?”

Son olarak konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan, ve eleştiren İYİ Parti lideri Dervişoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “3 gündür bekliyorum. Milletin kaç çocuk yapacağına bile karışırken, ülkenin birlik ve bütünlüğünü temsil makamından, bu rezaletlere tek bir söz etmeyecek misiniz Sayın Recep Tayyip Erdoğan?”