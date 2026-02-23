Son Mühür- MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis kürsüsünden fitilini ateşlediği Terörsüz Türkiye sürecinde yeni hamle DEM Parti kanadından gelecek gibi görünüyor.

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın eş genel başkanlığında faaliyetlerini yürüten DEM Parti, sürece uygun bir şekilde isim değişikliğine gidiyor.

Meclis çatısı altında 56 milletvekiliyle temsil edilen DEM Parti'nin isim değişikliği konusunda atacağı adımın ilk işaretleri de gelmeye başladı.

Demokratik Cumhuriyet vurgusu...



DEM Parti'de isim değişikliği kararı alındığını belirten A Haber Parlamento muhabiri İlter Yeşiltaş,

''Terörsüz Türkiye Süreci ile birlikte Dem Parti yenilenme kararı aldı.

Partinin adı da yapılanması da değişecek.

Bileşenler tek çatı altında toplanacak.

Partinin yeni isminde "Demokratik Cumhuriyet" vurgusu yapılacak.

Yaza doğru kongreye gidilmesi bekleniyor'' bilgisini paylaştı.



Kürt siyasetinde parti enflasyonu...



1990'lı yıllarda SHP çatısı altında Meclis'e giren Kürt siyasetçiler sonrasında ayrılarak kendi partileri olan HEP'i (Halkın Emek Partisi) kurmuştu.

Daha sonrasında (Demokrasi Partisi) DEP, (Halkın Demokrasi Partisi) HADEP, (Demokratik Halk Partisi) DEHAP, (Demokratik Toplum Partisi) DTP, (Barış ve Demokrasi Partisi) BDP, (Halkların Demokratik Partisi) HDP ve (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) DEM Parti kuruldu.

Bir çoğu Anayasa mahkemesi tarafından bölücü faaliyetler nedeniyle kapatılan partilerin son halkasının bu yaz düzenlenecek büyük kongrede yaşama geçirilmesi bekleniyor.

