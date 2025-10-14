Son Mühür- Acun Ilıcalı, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü Survivor 2026’da ilk yarışmacının Bayhan olduğunu açıklamıştı. Yarışmanın kadrosu merakla beklenirken, Talu’nun da yarışmaya katılacağı yönünde iddialar gündeme geldi.

Derin Talu’ya Survivor teklifi iddiası

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı’nın Derin Talu’ya Survivor için teklif götürdüğü ileri sürülmüştü. Survivor hakkında paylaşımlar yapan “Survivor Bilgi” adlı X hesabı, genç ismin yarışmada yer alacağını iddia etti. Ancak Derin Talu’dan bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medya iddiaları sonrası spor açıklaması

İddiaların ardından Derin Talu’nun spor yapmaya başladığını duyurması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Talu’nun bu kararının Survivor hazırlığıyla ilgili olduğunu öne sürdü. Ancak Talu, daha önce yaptığı bir açıklamada çok kilo aldığı için spora başladığını ve bunun kendisini rahatsız ettiğini belirtmişti.

Uyuşturucu soruşturmasında da yer almıştı

Derin Talu, geçtiğimiz haftalarda “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren ünlüler arasında yer almıştı. Dilan Polat, İrem Derici, Hadise ve Demet Evgar gibi isimlerle birlikte kan örneği veren Talu’nun da aralarında bulunduğu ünlüler, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.