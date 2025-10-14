Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan “yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 kişi ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturma ünlü isimleri kapsıyor

Başsavcılık koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim İl Jandarma Komutanlığı’na götürülerek ifade vermişti.

Listede yer alan isimler arasında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Mert Akdülger ve Ceren Moray Orcan gibi ünlü isimler bulunuyor.

Ünlülerin ifadelerinin yanı sıra kan örnekleri de alınmıştı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 ünlü hakkında işlem başlatılmıştı. İfade ve kan örneği veren tüm isimlerin serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Ziynet Sali ifadesini verdi

Operasyon günü yurt dışında olduğu için ifadesini veremeyen şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün ifadesini verdiğini açıkladı. Sali, açıklamasında yaşanan süreçten duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Herkese selamlar, çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın da geçmesi; beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür. Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim.

İfademde de belirttiğim üzere, ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım. Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşmak istedim. Sevgi ve iyilikle…”