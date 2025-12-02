Son Mühür- Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde saha kenarında yaşanan gergin anlar, maç sonrası gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Galatasaray’ın gol sevincinde sahaya atılan çakmak, Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet etti. Olayın ardından stat güvenlik kameralarını inceleyen İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli taraftar M.G.’yi tespit ederek gözaltına aldı. Taraftara “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’na Muhalefet” kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

Kazımcan çakmak darbesiyle yaralandı

Gol sevincinin yaşandığı anlarda tribünden atılan çakmak genç futbolcu Kazımcan Karataş’ın yüzüne çarptı. Kısa süreli bir sakatlık yaşayan oyuncunun görüntüleri maç sonrasında sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşanan olay, hem spor camiasında hem de tribün kültürü açısından tehlike yarattığı gerekçesiyle tepki topladı.

Bir yıl men cezası verildi

Emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan Fenerbahçe taraftarı M.G.’nin bir yıl boyunca spor müsabakalarına girişinin yasaklandığı açıklandı. Yasak kararının ardından kamuoyunda tartışmalar büyürken, verilen cezanın yetersiz olduğu yönündeki eleştiriler kısa sürede sosyal medya gündemine taşındı.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Kazımcan Karataş’ın darbe aldığı andan sonra çekilen fotoğraflar sosyal medya kullanıcıları tarafından peş peşe paylaşıldı. Sporseverler, oyuncunun gözünü kaybetme tehlikesi yaşadığına dikkat çekerek verilen bir yıllık cezanın caydırıcı olmadığını savundu. Olay, X platformunda kısa sürede en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Galatasaray’dan dikkat çeken açıklama

Derbinin ardından Galatasaray cephesinden de olaya ilişkin paylaşım geldi. Kulüp, Kazımcan’ın yaralı yüzünün yer aldığı fotoğrafı yayımlayarak, “Yüzündeki yara, alnımızın akıdır” notunu düştü. Paylaşım, taraftarlar tarafından binlerce kez etkileşim aldı.

Sahaya ayakkabı atan taraftar da gözaltında

Öte yandan müsabaka sırasında sahaya ayakkabı fırlatan bir başka Fenerbahçe taraftarının da tespit edilerek gözaltına alındığı açıklandı. İki olayın da aynı maç içinde yaşanması, güvenlik önlemleri ve tribün davranışları konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.