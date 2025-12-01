Son Mühür - Fenerbahçe derbisi öncesinde hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray’da beklenmedik bir gelişme, yönetim ve teknik ekibin moralini bozdu. Sakat oyuncuların antrenmana katıldığı bilgisinin kısa sürede sızması üzerine köstebek arayışı başlatıldı.

Kemerburgaz’daki son olayın ardından kulüpte adeta alarma geçildi. Tesis çalışanlarından idari personele kadar tüm görevlilere, bu hassas dönemde bilgi güvenliğinin kritik öneme sahip olduğu hatırlatıldı. Sarı-kırmızılı kaynaklar, “Kemerburgaz’da olan biten her şey anında dışarı çıkıyor. Ama derbi öncesi Samandıra’dan tek bir haber sızmıyor” diyerek duruma tepki gösterdi. Bu süreçte Okan Buruk, takımın dünkü antrenmanında derbi için planlanan taktikleri ve muhtemel kadroyu oyuncularına uygulamalı olarak gösterdi. Buruk’un, Fenerbahçe’nin son formu ve oyun anlayışı üzerinden detaylı uyarılar yaptığı öğrenildi.