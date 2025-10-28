TFF 3. Lig 4. Grup’ta 26 Ekim Pazar günü oynanan ve büyük bir rekabete sahne olan Altay-Karşıyaka derbisinde yaşanan gerginlik, maç sonrasında Altay’ın tecrübeli oyuncusu Murat Uluç’un özür videosuyla farklı bir boyuta taşındı. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlanırken, Altay son dakikada Onur Efe’nin golüyle bir puanın mutluluğunu yaşadı, Karşıyaka ise kritik iki puan kaybının üzüntüsünü yaşadı.

Deneyimli futbolcunun hareketleri büyük tepki çekti

İzmir derbisinde skordan çok, Altay’ın 44 yaşındaki deneyimli golcüsü Murat Uluç’un saha içindeki tavırları gündem oldu ve özellikle yeşil-kırmızılı taraftarların yoğun tepkisini çekti. Maçın 64. dakikasında oyuna dâhil olan Uluç, kısa süre içerisinde Karşıyaka’nın stoperleri Ensar ve Erol ile sözlü tartışmalara girdi. Gerginlik, tecrübeli futbolcunun daha sonra Karşıyaka yedek kulübesi ile de sert bir diyaloğa girmesiyle tırmandı. Bu olaylar, hem maç sırasında hem de müsabakanın bitiminde yeşil-kırmızılı taraftarların Uluç’a yönelik yoğun tepki göstermesine neden oldu. Uluç’un hareketleri, saha içi rekabetin sınırlarını aştığı gerekçesiyle camia nezdinde eleştirilere maruz kaldı.

Murat Uluç’tan gecikmeyen özür mesajı

Yaşananların ardından tepkilerin büyümesi üzerine Altay’ın golcüsü Murat Uluç, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak Karşıyaka camiasından özür diledi. Uluç, karşılaşma esnasında yaptığı ve tartışmalara neden olan hareketlerin asla Karşıyaka taraftarına ya da camiasına yönelik olmadığını özellikle vurguladı. Deneyimli oyuncu açıklamasında, “Maçta yaptığım hareket Karşıyaka camiasına değil, bunu bilmenizi isterim. Karşıyaka camiasına hayatta öyle bir şey yapmam zaten” ifadelerini kullandı.

Hareketlerinin saha içinde yaşanan ve 2-3 kişinin yaptığı saygısızlığa bir karşılık olduğunu belirten Uluç, bu tür olayların saha içinde yaşandığını ve saha içinde kalması gerektiğini söyledi. Sözlerini, “Camiaya böyle bir şey yapmam. Beni yanlış anlamasınlar. Diyeceklerim bu kadar, özür dilemesini biliriz tabii her zaman” diyerek tamamlayan tecrübeli forvet, yaşanan gerginliği kişiselleştirerek camiayı rahatlatmayı hedefledi ve fair play ruhuna uygun bir davranış sergilemiş oldu.