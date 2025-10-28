Son Mühür - İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’in milletin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin en büyük simgesi olduğunu ifade etti. Vali Elban, “Cumhuriyete sahip çıkmak, bu topraklarda özgürce yaşamanın onurlu bedelidir” dedi.

“29 Ekim, milletimizin tarihine yön veren gündür”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Cumhuriyet’in 102’nci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, 29 Ekim 1923’ün Türk milletinin kaderini değiştiren dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Vali Elban, “Bir milletin küllerinden yeniden doğarak tarihe yön verdiği büyük günün üzerinden 102 yıl geçti. Bugün, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi olan Cumhuriyetimizin yıl dönümünü aynı inanç ve kararlılıkla kutlama gururu içindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Bağımsızlık meşalesi Cumhuriyet ile taçlandı”

Vali Elban mesajında, Kurtuluş Savaşı’nın aşamalarını hatırlatarak şunları kaydetti: “1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, Amasya’da millet iradesine dönüştü. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde millî direniş kararı alındı. Sakarya’dan Dumlupınar’a uzanan destansı mücadele, 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşuyla taçlandı ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.”

“Cumhuriyet, fikri hür nesillerin teminatıdır”

Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi değil, bir milletin onurlu yürüyüşünün simgesi olduğunu vurgulayan Elban, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin güvencesidir. Her yurttaşın eşit olduğu, bilimin ve eğitimin rehber kabul edildiği bir geleceğin teminatıdır. Dün direniş, bugün emanet, yarın ise güvencedir.”

“Bu mirası gelecek kuşaklara güçlü şekilde teslim edeceğiz”

Vali Elban, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girilirken en büyük sorumluluğun bu kutsal değere sahip çıkmak olduğunu belirtti: “Cumhuriyeti korumak yalnızca bir görev değil, bu topraklarda özgürce yaşamanın onurlu bedelidir. Milletimizin azmi ve inancı ile bu mirası daima yüceltmeye devam edeceğiz.”

Aziz kahramanlara saygı

Vali Elban mesajını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlara minnetle sonlandırdı: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin ve kıymetli İzmirli hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”