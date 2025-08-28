6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için özel öğrencilik uygulaması başlatmıştı. Bu karar kapsamında öğrenciler, talepleri halinde başka üniversitelerde eğitimlerini sürdürebiliyordu.

Bir yıl daha uzatıldı

2023-2024 ve 2024-2025 akademik yılları için geçerli olan karar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun aldığı yeni kararla bir yıl daha uzatıldı.

YÖK Başkanı Özvar duyurdu

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremzede bir öğrencinin talebinin ardından konunun kurulda görüşülerek karara bağlandığını belirtti.

Özvar, şu ifadeleri kullandı: “Depremzede öğrencimiz Emre, sosyal medya üzerinden depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere tanıdığımız özel öğrencilik hakkının uzatılmasını talep etti.

Bugünkü Yürütme Kurulumuzda bu konuyu görüşmüş ve karara bağlamıştık. Özel öğrencilik hakkının bir yıl süreyle uzatılmasına karar verdik.

Özel öğrencilik hakkından yararlanan depremzede öğrencilerimize bu müjdeyi vermek isterim. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize ve Emre’ye selamlarımı iletiyor, başarılar diliyorum.”