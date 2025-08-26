Son Mühür- Türkiye’de yükseköğretim öğrencileri arasında geçim sıkıntısı alarm veriyor. Son iki yılda ekonomik zorluklar nedeniyle üniversiteyi bırakmak zorunda kalan öğrenci sayısının 300 bini aştığı ortaya çıktı.

Öğrenciler eğitim hayatını yarıda bırakıyor

Artan enflasyon, barınma krizi ve temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları, öğrencilerin eğitimlerini sürdürmesini giderek zorlaştırıyor. Birçok üniversite öğrencisi, eğitim masraflarını karşılayamadığı için okulu bırakmak zorunda kaldı.

Barınma ve beslenme en büyük sorun

Öğrenciler için en kritik gider kalemleri arasında yurt ücretleri, kiralar ve gıda masrafları yer alıyor. Özellikle büyük şehirlerde artan kira bedelleri, dar gelirli ailelerin çocuklarını okutmasını imkansız hale getiriyor. Aynı zamanda yemekhane ücretleri ve günlük beslenme maliyetleri de öğrencilerin bütçesini zorluyor.

Okuyan gençler çalışmak zorunda kalıyor

Geçimini sağlamak için yarı zamanlı işlerde çalışan öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum, derslerine yeterli vakit ayıramamalarına yol açıyor.

Çalışmak zorunda kalan gençlerin bir kısmı hem iş hem okul temposunu kaldıramadığı için eğitim hayatını yarıda bırakıyor.