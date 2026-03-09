İzmir’in Tire ilçesinde bulunan Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada çıkan yangın bölgede paniğe neden oldu. Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar başlatıldı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın çıktı

Yangın, Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında fabrikanın bazı bölümlerinden yoğun duman yükseldi.

Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer işletmelere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.