Son Mühür - Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 02.54’te Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.0, AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı, İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir gibi çevre illerden de hissedildi.

Simav’a bağlı Yemişli köyünde bazı evlerde hasar oluşurken, deprem sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un açıklamaları yeniden gündeme geldi. Deprem uzmanı Üşümezsoy, Ağustos ayında Sındırgı’da meydana gelen deprem sonrasında şu değerlendirmeyi yapmıştı:

''Büyük bir enerji var''

"Kırılmayan Sındırgı’ydı, kırıldı. Manisa, Simav, Emet riskliydi. Simav Dağında kırılacak potansiyel var, büyük bir enerji var ve enerji boşalmış değil. Simav’da 7’lik deprem olmaz, 6.5’luk bir deprem olabilir"

Simav'a dikkat çekmişti

Eylül ayında Simav fayının Sındırgı’dakinden bağımsız hareket ettiğine dikkat çeken Üşümezsoy, "Sındırgı’daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır” ifadelerini kullanmıştı.