Son Mühür/ Merve Turan - Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yapılan ülke genelindeki ağaçlandırma çalışmalarına, Akaf Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi Derneği gönüllüleri İzmir’de yoğun katılım sağladı. “AKAF – Yaşamın Olduğu Her Yerdeyiz” sloganıyla hareket eden dernek yöneticileri ve gönüllüler, İzmir başta olmak üzere Ankara ve Hatay’da belirlenen bölgelerde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Yeşil alanları büyütmek için gönüllü katkı

Genel merkezi Ankara’da bulunan AKAF, afetlerde aktif görev almasının yanı sıra çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir yaşam projelerinde de sahada yer almaya devam ediyor. İzmirli AKAF gönüllüleri, kentte belirlenen ağaçlandırma alanlarında fidan dikerek doğanın korunmasına katkı sundu.

“Diktiğimiz her fidan geleceğe nefes olacak”

Etkinlik sırasında açıklama yapan İzmir AKAF Başkanı Dinçer Acar, çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı: “AKAF olarak yalnızca afetlerde değil, yaşamın her alanında milletimizin ve devletimizin yanındayız. Ağaçlandırma faaliyetleri geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biridir. Bugün İzmir’de diktiğimiz her fidan yarın nefes, gölge, hayat olacak. Doğanın korunması kurumların olduğu kadar tüm bireylerin de sorumluluğudur. Bu bilinçle çalışmaya ve yeşil alanlarımızı çoğaltmaya devam edeceğiz.”

Ağaçlandırma çalışmaları yıl boyunca sürecek

AKAF yetkilileri, yıl boyunca İzmir başta olmak üzere farklı illerde ağaçlandırma ve çevre farkındalığı etkinlikleri düzenleneceğini belirterek gönüllü katılımının herkese açık olduğunu ifade etti.