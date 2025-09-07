Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.35’te yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.

Çevre illerden hissedildi

Depremler, başta Manisa, İzmir ve Uşak olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar ev ve işyerlerinden sokaklara çıktı. Panik anları güvenlik kameralarına da yansırken, AFAD ve ilgili kurumların bölgede incelemeleri sürüyor.

Uzmanlardan fay uyarısı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı ve çevresinde uzun süredir devam eden sarsıntılara dikkat çekti. Pampal, “Epeydir Sındırgı’da 6,1’in artçıları devam ediyor. Bunları artçı olarak değerlendirmek mümkün. İlk fayın kırıldığı yerin güneyine doğru yayıldı ve kırılmaya devam ediyor. Büyüklüğü oldukça fazla artçılar oluyor” dedi.

“7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var”

Prof. Dr. Pampal, fay hattının tarihsel geçmişine atıfta bulunarak, “Sındırgı fayı ve çevresinde meydana gelen normal fayların kırılması ile oluşan depremler, son derece aktif bir kuşakta yer alıyor. Bu fay doğuya doğru devam ediyor. 2011’de Simav depremi 6 büyüklüğünde, 1970 Gediz depremi 7,2 büyüklüğünde. Güneyde 1995 Dinar depremi 6,5, ardından Çay depremi bu zon üzerindedir. Eğer bu fay kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir” ifadelerini kullandı.

Pampal, bölgede artçıların yoğunluğuna dikkat çekerek, “Burada artçıların çok fazla olması tartışılması gereken bir durum. Yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz” dedi. Ayrıca Akhisar ve Bigadiç arasında bulunan Gelenbe fayının da aktif bir hat olduğuna işaret etti.