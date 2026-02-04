Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Şubat Çarşamba gününe ilişkin tahminlerine göre batı kesimlerde sıcaklıklar 6 derece artarken, doğuda 7 derecelik düşüş bekleniyor. Antalya’da hava 18 dereceye kadar çıkarken, Kars’ta termometrelerin eksi 2 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış görülürken, Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batısında yağış bekleniyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi olduğu bildirildi.

4 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL - 12°C - Parçalı bulutlu

KOCAELİ - 14°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR - 11°C - Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ - 18°C - Parçalı ve az bulutlu

İZMİR - 18°C - Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA - 16°C - Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA - 18°C - Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA - 18°C - Parçalı ve az bulutlu

HATAY - 18°C - Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA - 16°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu

KONYA - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS - 2°C - Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN - 4°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - -2°C - Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS - -2°C - Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA - 8°C - Çok bulutlu

VAN - 5°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 10°C - Parçalı bulutlu

GAZİANTEP - 12°C - Parçalı bulutlu

SİİRT - 13°C - Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA - 12°C - Parçalı bulutlu