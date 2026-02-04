Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Şubat Çarşamba gününe ilişkin tahminlerine göre batı kesimlerde sıcaklıklar 6 derece artarken, doğuda 7 derecelik düşüş bekleniyor. Antalya’da hava 18 dereceye kadar çıkarken, Kars’ta termometrelerin eksi 2 dereceyi göstermesi öngörülüyor.
Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış görülürken, Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batısında yağış bekleniyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi olduğu bildirildi.
4 Şubat 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EDİRNE - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL - 12°C - Parçalı bulutlu
KOCAELİ - 14°C - Parçalı ve az bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR - 11°C - Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA - 16°C - Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
HATAY - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA - 16°C - Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu
KONYA - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS - 2°C - Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN - 4°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM - -2°C - Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS - -2°C - Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA - 8°C - Çok bulutlu
VAN - 5°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR - 10°C - Parçalı bulutlu
GAZİANTEP - 12°C - Parçalı bulutlu
SİİRT - 13°C - Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA - 12°C - Parçalı bulutlu