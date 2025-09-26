Son Mühür- Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 11:29:34 TSİ'de sarsıntı yaşandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre, depremin büyüklüğü 4.4 (Ml) olarak ölçüldü. Depremin merkezi Aşkale (Erzurum) olup, koordinatları 39.93194 N enlem ve 40.865 E boylam olarak belirlendi. Sarsıntının derinliği ise oldukça sığ bir değer olan 7 kilometre olarak kaydedildi. Bu sığlık, hissedilirliği artırması açısından önem taşıyor.

Görür'den fay hattı analizi: "Büyük deprem üretme kapasitesi yok"

Yaşanan bu sarsıntının ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak depremin kaynağına ve potansiyel risklerine dair önemli bilgiler paylaştı. Görür, depremin Kandilli Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Bu fay zonunun yaklaşık 25-26 kilometre uzunluğunda ve sağ yönlü yanal atımlı bir fay olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Görür, bölge halkını rahatlatacak şekilde, Kandilli Fay Zonu'nun "büyük depremler üretme kapasitesinin olmadığını" vurguladı.

Tezcan Fayı vurgusu: Olası tetiklenme durumunda risk artabilir

Prof. Dr. Naci Görür, mevcut fay hattının düşük kapasiteli olmasına rağmen, olası bir risk senaryosuna da dikkat çekti. Görür, Kandilli Fay Zonu'nun daha batısında yer alan Tezcan Fayı'nın tetiklenmesi durumunda durumun değişebileceğini belirtti. Eğer sağ yanal atımlı olan bu fay (Tezcan Fayı) harekete geçerse, depremin boyutunun ve dolayısıyla etkisinin artabileceği uyarısında bulundu. Yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki fay hatlarının etkileşim potansiyeli, yer bilimciler tarafından yakından izlenmeye devam edecektir. Erzurum ve çevre illerde hissedilen sarsıntı nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.