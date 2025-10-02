Son Mühür- Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından mobil operatörlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar iletişim kurmakta zorluk yaşadı. Depremi hisseden İstanbullular, yakınlarını aramak için telefonlara sarıldı. Ancak kısa sürede hatlarda yoğunluk oluştu ve birçok vatandaş uzun süre iletişim kuramadı.

İletişim krizi

Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlarda, vatandaşların mobil operatörlere erişimde güçlük çektiği görüldü. Aramalar düşmezken, internet erişiminde de zaman zaman kesintiler yaşandığı belirtildi.

Tepkiler arttı

Depremin ardından ortaya çıkan iletişim aksaklıkları, vatandaşların tepkisini de beraberinde getirdi. Özellikle acil durumda yakınlarına ulaşmak isteyen birçok kişi, şebeke sorunları nedeniyle büyük endişe yaşadı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, deprem sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."