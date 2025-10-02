Son Mühür- Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

“İstanbul’da hasar bilgisi yok”

İstanbul Valiliği, deprem sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

İncelemeler devam ediyor

Valilik açıklamasında, saha ekiplerinin kent genelindeki taramalarını sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, vatandaşlara panik yapmamaları ve resmi kurumlardan gelecek bilgilere dikkatle uymaları yönünde çağrıda bulundu.