Son Mühür - Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’da meydana gelen son sarsıntıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Depremin Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldiğini vurgulayan Üşümezsoy, “Bu, daha önce 23 Nisan’da söylediğim senaryonun yarısıdır” ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy, 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki Kumburgaz depreminin, fay hattının sadece bir kısmını kırdığını, Silivri Çukuru içinde kalan 10-15 kilometrelik segmentin ise hâlâ kırılmadığını hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu:

“23 Nisan’da bağırdım, bu deprem 6.2’lik Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fayda oldu. Ama Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan deniz içindeki fay kırılmamıştı. İşte şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor. Yani 23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı.”

“Silivri Çukuru içinde kalan fay parçası üzerinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli var. Kumburgaz Çukuru’ndaki koldan farklı olarak bu kez orta sırta paralel giden ikinci kolda kırılmalar söz konusu. İstanbul’a doğru ilerleyen bir fay değil, Silivri Çukuru içinde kalan bir kesimden bahsediyoruz.”

Üşümezsoy, Marmara'daki bu sismik hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, vatandaşların yeni olası depremlere karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarının önemli olduğunu ifade etti:

“Geçen gün bana, ‘Hocam deprem bitti diyordunuz, şimdi Silivri’de olacak diyorsunuz’ diye sordular. Benim söylediğim çok net: İstanbul’a doğru giden bir fay yok, ama Silivri Çukuru içinde 6.2 büyüklüğünde deprem üretebilecek 10 kilometrelik bir kesim var. Bu, İstanbul’daki riskle aynı şey değil.”