Termal suları ile ünlü ilçede bazı kaynaklar kururken, yeni kaynaklar ortaya çıktı. Bilim insanları suyun debisinde de artış yaşandığını belirtiyor.

“Bazı kaynaklar kurudu, bazıları yeni oluştu”

Depremin etkilerini sahada inceleyen Bilim insanı Ali İlksen Demirözer, depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve bu nedenle yüzeye yakın yer altı sularının doğrudan etkilendiğini söyledi.

Demirözer, özellikle Ilıca Mahallesi ve Emendere Köyü çevresindeki jeotermal kaynaklarda debi artışı gözlemlediklerini aktardı:

“Bazı kaynaklarda debi artışı, bazılarında azalma, bazı noktalarda tamamen kuruma, bazı bölgelerde ise yeni kaynakların oluştuğunu gözlemliyoruz. Ayrıca jeotermal kaynakların içine yeraltı sularının da karıştığını tespit ettik.”

Deprem sonrası su kaynaklarında bulanıklık meydana geldiğini vurgulayan Demirözer, bu durumun artçı sarsıntılarla birlikte gözlemlendiğini, ancak 2 ila 2,5 aylık süreçte kaynakların eski düzenine dönmesinin beklendiğini ifade etti.

Fay Hatları Üzerindeki Köyler Etkilendi

Depremle birlikte fay kırıklarının da yüzeye çıktığını belirten Demirözer, özellikle Alakır, Kozlu, İbirler, Orman İçi, Sinan Dede ve Aktaş kırsal mahallelerinin fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlattı.

Bu bölgelerde su kaynaklarının farklı şekillerde etkilendiğini belirten Demirözer, artçı sarsıntıların yaklaşık iki ay içinde azalmasının öngörüldüğünü, yeni ve büyük bir deprem yaşanmaması halinde doğal su kaynaklarının eski düzenine döneceğini söyledi.