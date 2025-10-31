Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası’na 10 takım ve 100 sporcu katıldı. Finalde Altın Genç Spor şampiyon olurken tüm sporculara anı madalyası verildi.

Çiğli’de Cumhuriyet haftası sporla kutlandı

Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamaları, Çiğli’de sporla taçlandı. Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası, Atatürk Spor Salonu’nda büyük coşku ile gerçekleştirildi. Tribünleri dolduran sporseverler, tezahüratlarıyla çocuklara ve gençlere destek verdi.

10 takım sahada, coşku tribünde

Turnuvada 10 takım ve 100 sporcu sahaya çıktı. Mücadele ruhu, centilmenlik ve dayanışma duygusu organizasyona damga vurdu. Final karşılaşması nefes kesti. Zorlu maçın ardından Altın Genç Spor kupanın sahibi oldu. Çiğli Belediyespor ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmaların ardından sporcular kupalarını Çiğli Belediyesi meclis üyelerinden aldı.

Tüm sporculara madalya

Cumhuriyet’in 102. yılı anısına düzenlenen turnuvada yalnızca dereceye girenler değil, katılım gösteren tüm sporcular madalya ile onurlandırıldı. Böylece sporcular için hem anlamlı hem de unutulmayacak bir hatıra oluşturuldu.

“Cumhuriyet ruhunu sahaya taşıdık”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, turnuva sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 102. yıl coşkusunu sahalara taşıdık. Bu etkinlik, Cumhuriyet değerlerini yaşatmanın en güzel yollarından biri oldu. Sporu ve gençliği buluşturan bu organizasyon, dayanışmanın ve Cumhuriyet ruhunun güçlü bir yansımasıdır. Katılan tüm takımları kutluyorum.”