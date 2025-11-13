Son Mühür/ Yağmur Daştan- Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye’de deprem riskine sahip yerlere dikkat çektiği açıklamaları gündem oturdu. Deprem Profesörü’nün yaptığı açıklamalar arasında Tire, Ödemiş, Torbalı, Bayraklı, Karşıyaka’nın Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir semtlerinin yanı sıra Balçova İnciraltı’na da yer vermesi dikkatleri çekti. Konuyla ilgili İnciraltı Gelişim Derneği’nden (İNGEDER) mizah dolu bir çıkış geldi. Hazırladıkları karikatürle, Prof. Dr. Ercan’ın İnciraltı açıklamasına değinen İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahipleri, “Bina yok, plan yok ama felaket listesinde varız. Meteor düşecek deseler ona da şaşırmayacağız artık” mesajı verdi.

“NASA’dan da açıklama gelirse şaşırmayız”

Uzun süredir plan çıkmazında boğuşan İnciraltı ve Bahçelerarası ile ilgili yapılan bu yeni açıklamayı değerlendiren İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, “Planlama süreci devam ederken hiç beklemediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Artık NASA’dan da İnciraltı ile ilgili bir açıklama bekliyoruz. ‘Göktaşı düşecek ve tamamen İnciraltı’nı yok edecek. Sakın burada planlama yapmayın’ derlerse asla şaşırmayacağız. Daha önce ‘Şehrin ihtiyacı var’ denilerek barajdan gelen sular kesilmişti. Daha sonra Çeşme Otobanı yapılarak İnciraltı ve Bahçelerarası ikiye bölündü. Her geçen gün kıyısından kenarından kemirilen, vergilerle boğuşan, planlamalara hasret kalan bir İnciraltı var. Şimdi bir de onlarca katlı gökdelenlerin olduğu Bayraklı, Alaybey, Mavişehir gibi yerlerin arasında hiç binası olmayan, planlama yapılmayan, planlama yapılsa bile maksimum 4 kat olacak olan İnciraltı’nın bu listede olması bizlere pes dedirtti. Daha binası olmayan yer için verilen listede ‘Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, kiraya tutmayın’ uyarısı yapılmasının İnciraltı açısından bir ‘kara mizah’ olduğunu düşünüyoruz. Haberde adı geçen yerlerle İnciraltı’nın hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Zaten haberin konusu, “buralardan ev almayın, kiralamayın” uyarısıdır; oysa İnciraltı’nda ne konut ne de yapı bulunmaktadır. Bu nedenle hocamızın açıklamasında bir el sürçmesi yaşandığını düşünüyoruz, zira İnciraltı’nın bu listeye dahil edilmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Açıklamaları çok önemli ama…’

Paylaşımının ardından birçok kişinin tedirginlikle kendilerine ulaştıklarını söyleyen Başkan Karabulut, “Tabii ki çok önemli bir bilim insanının yaptığı bu açıklama oldukça değerli. Haberde adı geçen yerlerle İnciraltı’nın hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Zaten haberin konusu, “buralardan ev almayın, kiralamayın” uyarısıdır; oysa İnciraltı’nda ne konut ne de yapı bulunmaktadır. Bu nedenle hocamızın açıklamasında bir dil sürçmesi yaşandığını düşünüyoruz, zira İnciraltı’nın bu listeye dahil edilmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Görünen o ki olmayan evler bile haberlerde kendine yer bulabiliyor; keşke planlar da aynı hızla ilerlese. Evet, İnciraltı’nın toprak yapısı alüvyondur. Alüvyon olan bir bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı maksimum dört kart izin veriyor. İnciraltı’nda da İzmir’de son 30 yılın en düşük emsali ile planlama yaparak kentimize yaklaşık 2 milyon 200 bin metrekare yeşil alan kazandırılacak. Bölgemizde maksimum dört katta ve bugünkü teknoloji ile yapılacak bir yapının kentimize zarar yerine örnek oluşturacaktır” diye konuştu.